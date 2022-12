Trafikantin setzte Räuber an die frische Luft

Das hatte sich der junge Mann in Gmünd ganz anders vorgestellt: Mit Sturmhaube und „Schusswaffe“ betrat der 1,75 Meter große Unbekannte gegen 17.30 Uhr eine Trafik der Waldviertler Bezirkshauptstadt. Er stürmte hinter den Verkaufstresen und forderte die 57-jährige Angestellte mit vorgehaltener Waffe in akzentfreiem Deutsch auf, ihm das gesamte Bargeld in der Kasse auszuhändigen.