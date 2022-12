Ex-Paar nach wenigen Monaten gemeinsam vor Gericht

Ex-Ehepaar streitet sich um geteiltes Auto

Hintergrund ist die am Bezirksgericht geschlossene Scheidungsvereinbarung der Angeklagten vom April. Darin steht, dass der nunmehrige Ex-Gatte aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen muss. Weiters, dass die 26-jährige Ex-Frau das gemeinsame Auto unter der Woche fahren darf, er hingegen am Wochenende. Wie so oft gestaltet sich auch bei den beiden die Realität etwas anders. Streitpunkt, das Auto.