Nach Morddrohung stürmte Polizei Wohnung

Darauf ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Festnahme des Mannes an, gegen den ein Waffenverbot vorliegt. Mit Unterstützung der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) wurde er kurz nach Mitternacht in der Wohnung seiner Freundin in der Stadt Salzburg festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.