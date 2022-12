Putin an Russen: Löhne und Pensionen steigen

Ungeachtet westlicher Sanktionen und des Ukraine-Krieges sagt Russlands Präsident Wladimir Putin der Bevölkerung höhere Löhne und Pensionen zu. Russland werde die Wirtschaftsbeziehungen zu Partnern in Asien, Afrika und Südamerika ausbauen, um den Versuch des Westens zu kontern, es wirtschaftlich zu isolieren, kündigte Putin am Donnerstag in einer Fernsehansprache an. Schwierigkeiten bei der Logistik und im Finanzwesen sollen demnächst abgebaut werden.