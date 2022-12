3G-Regel fällt auch für Spitäler und Pflegeheime

Jetzt fällt die 3G-Regel auch in Krankenhäusern, Alters-, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen. Bereits am Freitag dürfen dann sowohl Besucher als auch Mitarbeiter diese Institutionen wieder ohne Corona-Impfung und ohne Test betreten. Diese Regelung wird laut Gesundheitsministerium bundesweit gelten, ob alle Länder mitziehen, bleibt aber noch abzuwarten. Vor allem Wien fuhr in dieser Hinsicht immer einen strengeren Kurs. Jedenfalls getragen werden muss weiterhin eine FFP2-Maske.