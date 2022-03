Einige Firmen halten an 3G am Arbeitsplatz fest

„Freedom Day“, also „Tag der Freiheit“, hat der britische Premier Boris Johnson jenen Tag genannt, an dem in seinem Land fast alle Corona-Einschränkungen fielen. Ein Begriff, der sich in Zeiten wie diesen verbietet - doch der kommende Samstag ist nach zwei Jahren Pandemie bemerkenswert: Es endet ein Großteil der Corona-Maßnahmen in Österreich.