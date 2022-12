„Der Landhauskeller war immer meine Seele“

Dramen, Feiern und Prominenz

Deshalb geht die Gastro-Legende mit Ende des Jahres in Pension. Leicht fällt ihm das nicht, denn in „seinem“ Lokal ist er aufgeblüht und hat sich auch nach der Übernahme von Familie Schwarz wohl gefühlt, „weil das Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen gut war“. Dieses positive Gefühl sei in all den Jahren gleichgeblieben. „Die Einstellung muss stimmen, denn es ist oft ein stressiger Job, für den man starke Nerven braucht.“ Auch ein Menschenfreund sollte man sein. Viele tröstende Worte hat er ausgesprochen, wenn Gäste einmal betrübt waren. Von kleinen und großen Dramen, aber auch von unvergesslichen Feiern wüsste Gschweitl zu berichten, schweigt aber wie ein Gentleman. „Mit Ralf Moeller und Arnold Schwarzenegger gab es eine wilde Gaude“, gibt „Herr Ernst“ keine Details preis. So viel verrät er: „Ich habe Arnie des Öfteren Kaiserschmarrn serviert.“ Mit der steirischen Eiche verbindet ihn eine gute Bekanntschaft. Auch andere Stammgäste haben den beliebten Kellner regelmäßig im Grazer Lokal besucht.