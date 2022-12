Rebel Wilson: So brutal war ihr Kampf um ein Baby

„Viel durchgemacht“

Sie erzählte dem „Hollywood Reporter“: „Ich habe so viel durchgemacht, all dieses Gewicht verloren und meine Eier eingefroren und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, um das zu tun, und nicht in der Lage zu sein, Leben so zu schaffen, wie ich es mir erhofft hatte, war wirklich verheerend. Viele Frauen sind damit konfrontiert, wenn sie IVF oder ähnliche Reisen durchlaufen, und es ist eine schwierige Situation und man muss sich fragen, ob man weitermachen will.“