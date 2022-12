Wieder zwei Tirolerinnen Opfer bei „Tochtertrick“

Selbe Vorgangsweise in Unterland

Ebenfalls am Montag übermittelte ein Betrüger einer 61-jährigen Innsbruckerin eine WhatsApp-Nachricht und gab sich mit einer ähnlichen Masche als deren Tochter aus. Daraufhin überwies die Frau in zwei Tranchen einen vierstelligen Eurobetrag auf ein österreichisches Konto. Als eine dritte Überweisung gefordert wurde, wurde die Frau misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter auf der bisher bekannten Telefonnummer. Als sich diese meldete, bemerkte die 61-Jährige, dass auch sie Opfer eines Internetbetruges geworden war.