Skisprung-Oldie Ammann kehrt in den Weltcup zurück

Das Schweizer Skisprung-Team wird den Heim-Weltcup am Samstag und Sonntag in Engelberg mit Simon Ammann bestreiten. Etwas überraschend ist auch der 41-Jährige wieder mit dabei. Der vierfache Olympiasieger, der seine sportliche Zukunft während des Sommers offen gelassen hatte, nimmt auf der Titlis-Schanze seine 26. Weltcupsaison in Angriff.