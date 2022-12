Feuer in Klassenzimmer in HTL Wels ausgebrochen

Kurz nach 14 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden: Feuer in der HTL. Der betroffene Trakt wurde umgehend evakuiert. Verletzt wurde laut Rotem Kreuz, das mit vier Fahrzeugen anrückte, niemand. Dichter Qualm war das größte Problem bei den Löscharbeiten. Das Feuer wurde in einer Zwischendecke in einen Klassenraum eingegrenzt, wo sich auch ein Klimagerät befand. Vermutlich hatte es einen technischen Defekt gegeben.