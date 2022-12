Ein Lustspiel wie aus der Geisterbahn

Der Zuschauer findet sich in einem Sammelsurium aus Altbekanntem und Bewährtem wieder. Hier trifft die „Rocky Horror Picture Show“ auf die „Addams Family“ – so mutiert etwa Sibylle Kos als Marcelline zu einer älteren Version der Helen aus „Der Tod steht ihr gut“. Neben den optischen Nuancen lassen sich auch thematische Anspielungen – gespickt mit jeder Menge Alltagsweisheiten – in die Gegenwart ziehen: Von Korruption über Machtmissbrauch bis hin zu allseitigen Intrigen.