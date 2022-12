Warum man nicht völlig auf Fett verzichten sollte

Trans-Fettsäauren (meistens tierische Fette) sind zu meiden (so zum Beispiel Donuts (oben im Bild), Pommes, Croissants, Chips), pflanzliche Fette, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, fettreiche Früchte wie Avocado und Oliven, sind zu bevorzugen. So sorgen Sie für eine gute Lipiden-Regulierung in Ihrem Körper.