Ärger über Kostenexplosion beim Heizen in Lienz

Kritik auch vonseiten der AK

In dieselbe Kerbe schlägt auch Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl. Er sieht hier vor allem Preistreiberei: „Die Kosten entstehen durch den Holzpreis. Jetzt werden aber die Kundinnen und Kunden voll zur Kasse gebeten.“ Dass es im Bezirk auch mildere Steigerungen gibt, zeigt die Regionalenergie Osttirol. Diese heben ihre Preise für das kommende Jahr lediglich um 15 Prozent an und verrechnet, so Zangerl, „nur ihre tatsächliche Preissteigerung.“