Cher trauert um ihre Mutter Georgia Holt

Zu Cher hatte Holt eine besonders enge Verbindung - bis ins hohe Alter. Die Oscargewinnerin verriet dazu 2013 im Magazin „People“: „Mama hat mir und meiner Schwester niemals Ratschläge gegeben. Sie wusste, dass wir nie darauf hören würden. Dafür haben wir durch sie über das Leben gelernt, in dem wir ihren Geschichten gelauscht haben. Über alles, was sie falsch und was sie richtig gemacht hatte.“