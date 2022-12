Tuchel als neuer England-Coach im Gespräch

Schon vor der WM Thema?

In diesen sich bietenden Spekulationsraum stoßen findige Journalisten freilich eiskalt vor. So will die „Bild“ in Erfahrung gebracht haben, dass der englische Verband bei Tuchel schon vor der WM „vorgefühlt“ hat, „weil das Vertrauen in Southgate zwischenzeitlich geschunden war“. Tatsächlich hatten die „Three Lions“ vor WM-Beginn nicht eben mit Traumresultaten geglänzt. Gegen Ungarn setzte es eine Niederlage, in der Nations League musste der Abstieg hingenommen werden.