EU-Vizeparlamentspräsidentin auch noch suspendiert

Europaparlament: „Glaubwürdige Vorwürfe“

Das Europaparlament geht von „glaubwürdigen Vorwürfen der Bestechung und Korruption“ aus und kritisierte in diesem Zusammenhang die WM-Vergabe an den Wüstenstaat Katar vor gerade einmal zwei Wochen. Der Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und der Bedingungen für ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter in der Kritik. Zahlreiche Mitglieder des damaligen FIFA-Exekutivkomitees, das 2010 die WM nach Katar vergeben hatte, sind inzwischen der Korruption überführt. Katars Führung selbst hat den Vorwurf der Bestechung jedoch stets bestritten.