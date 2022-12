Ronaldo egalisiert Weltrekord mit 196. Länderspiel

Portugals Rekordnationalspieler Cristiano Ronaldo hat bei der Fußball-WM in Katar sein 196. Länderspiel bestritten und ist mit dem bisherigen Weltrekordhalter Badr al-Mutawa aus Kuwait gleichgezogen! Ronaldo wurde am Samstag im WM-Viertelfinale Portugals gegen Marokko in der 51. Minute eingewechselt. Seine Freude über den Rekord wird sich allerdings ob des sensationellen Ausscheidens seiner Mannschaft in Grenzen halten ...