Kein WM-Titel: Ronaldo-Karriere bleibt unvollendet

In der Dämmerung seiner Karriere wäre ein Weltmeister-Titel die absolute Krönung gewesen. „Wenn ich mit 37 Jahren und acht Monaten noch etwas beweisen müsste, würde ich mir Sorgen machen“, sagte Cristiano Ronaldo vor dem Turnier. „Selbst dann, wenn ich am Ende meiner Karriere keinen weiteren Pokal gewinnen würde, wäre ich stolz auf das, was ich erreicht habe“, so der Offensivspieler, der mit dem Nationalteam 2016 Europameister geworden war und zahlreiche Klub-Titel gewonnen hat.