2834 Wegweisungen: Bahnhof bleibt „Brennpunkt“

2834 Wegweisungen und Betretungsverbote wurden seit der Errichtung der Schutzzone Bahnhof im Jahr 2017 ausgesprochen. „Das sind fast dreimal so viele wie in allen anderen Schutzzonen in Niederösterreich zusammen“, so SPÖ-Nationalrätin Petra Vorderwinkler. Besorgniserregend sind für sie auch die 653 Polizeieinsätze am Bahnhof seit Jahresbeginn 2020.