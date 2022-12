Warum auf Bahnhöfen Kaffee nicht gleich Kaffee ist

Ist es in Ordnung, dass ein Kaffee im Wegwerfbecher billiger ist als einer in der Tasse? Dieser Frage ging die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein in den Bahnhöfen Linz, Wels und Bad Ischl nach, wo für einen Verlängerten im Pappbecher einheitlich 2,80 Euro verlangt werden. Wer den Muntermacher „klassisch“ im Sitzen genießen will, zahlt in Bad Ischl 3,20 Euro, in Wels und Linz sind es jeweils 3,40 Euro.