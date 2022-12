„Ein fataler Fehler des Pistengerätefahrers“

„Erfahren und vorsichtig“

Bei den Bergbahnen betont man, dass es sich um einen „langjährigen, erfahrenen und äußerst vorsichtigen“ Fahrer handle. Man bedauere seine offensichtliche Fehleinschätzung zutiefst. Wie so oft in solchen Fällen leidet auch der Betroffene: „Er befindet sich in Betreuung“, hieß es. Auch mit den Angehörigen der Verstorbenen stehe man in Kontakt und unterstütze sie. Nun steht ein Sachverständigengutachten an, ein Prozess um fahrlässigen Tötung dürfte folgen.