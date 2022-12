Snowboarderin krachte in ein Pistengerät und starb

Als erste Information gaben die Bergbahnen bekannt, dass die Snowboarderin gegen 14.45 Uhr im oberen Bereich der Piste 11 am Horberg in Mayrhofen unterwegs war und dabei mit einem entgegenkommenden Pistengerät kollidierte. Die Verunglückte wurde an Ort und Stelle erstversorgt. Die Reanimationsversuche des verständigten Notarztes blieben allerdings erfolglos. Die Snowboarderin verstarb noch an der Unfallstelle.