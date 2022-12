Argentinien bangt vor WM-Hit um Schlüsselspieler

Sie hätten am Mittwoch hinter verschlossenen Toren trainiert, betonte Scaloni. „Ich weiß nicht, woher Sie wissen wollen, dass es De Paul nicht gut geht“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Al Rayyan auf entsprechende Fragen. De Paul, der unter Scaloni zu den absolut gesetzten Akteuren im zentralen Mittelfeld zählt, soll muskuläre Probleme haben. „Alarm“, schrieben unter anderem „La Nacion“, „Olé“ und der Sender TyCSports vor der Partie um den Einzug in das Halbfinale am Freitag (20.00 Uhr/sportkrone.at) gegen die Niederlande.