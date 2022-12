News aus dem Camp: Sturm verlängert Flügelturbo

„Jusuf Gazibegovic ist ein Musterbeispiel für den Weg und die Entwicklung, die junge Spieler bei Sturm nehmen können. Er hat seine Leistungen seit seiner Ankunft in Graz sukzessive gesteigert, sich schnell als Stammspieler etabliert und seinen Weg bis hin zu starken Leistungen in der Europa League zielstrebig immer weiter beschritten. Wir freuen uns sehr, dass Gazi seinen Vertrag bei uns verlängert und sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist“, so Sportdirektor Andreas Schicker in einer Aussendung.