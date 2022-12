Scharlach-Welle: Neun britische Kinder verstorben

Es ist noch nicht geklärt, warum es heuer eine Häufung von Infektionen mit A-Streptokokken in Großbritannien gibt. Experten denken, dass viele Kinder wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie weniger immun sind als in den Jahren zuvor. Im Winter 2017/18 hatte es zuletzt eine Scharlach-Welle gegeben. Damals waren vier Kinder in England verstorben.