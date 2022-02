Andere Infekte kommen langsam wieder zurück

Scharlach & Co. gab’s in den vergangenen zwei Jahren in OÖ kaum – bei den strengen Hygiene-Regeln hatten die Viren keine Chance. Doch Kinderprimar Martin Henkel erzählt im Gespräch mit der „Krone“, dass andere Infekte schön langsam wieder zunehmen und wie hart es ist, einen Achtjährigen mit Long Covid zu sehen.