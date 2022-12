Wallner machte Rechnung ohne Finanzmarktaufsicht

Gut gemeint war die Idee, den Vorarlberger Häuslebauern in Sachen Eigenkapital unter die Arme zu greifen, durchaus. So hatten Landeshauptmann Markus Wallner und sein zuständiger Wohnbaureferent Marco Tittler am Dienstag die neuen Förderrichtlinien verkündet - und einen Punkt besonders hervorgehoben: Seit Juli 2022 müssen die Kreditnehmer mindestens 20 Prozent des Kaufpreises einer Immobilie „flüssig“ haben, um diese erwerben zu können.