Respektlos? „Nach solchen Toren musst du feiern!“

Von Neymar und Co. ist dabei viel Last abgefallen. Das ganze Land erwartet von ihnen den WM-Titel. Das erzeugt mörderischen Leistungsdruck. Das Tanzen befreit. Sogar Teamchef Tite hat mitgetanzt, das ist doch herrlich. Um bei der Seleção dabei zu sein, musst du kicken UND tanzen können. Falcao, mit dem ich beim AS Roma mitgespielt habe, hatte auch den Rhythmus im Blut. In seinem Vertrag war sogar eine Klausel, dass er zum Karneval in Rio eine Woche frei bekommt.