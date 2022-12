„Respektlos!“ Legende schimpft über Brasilianer

„Fantastischer Abschluss von Vinicius, toller Start ins Spiel. Aber ich habe noch nie so viel Tanz gesehen“, ärgerte sich der ITV-Kommentator. „Ich kann nicht glauben, was ich sehe, ich kann nicht glauben, was ich sehe, das ist wie bei Strictly Come Dancing (Anm. d. Red.: eine Show, bei der Prominente gemeinsam mit professionellen Tänzern an einem Wettbewerb teilnehmen).“