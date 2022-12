Brasilien-Fans feiern und senden Botschaft an Pele

Wie die brasilianischen Nationalspieler und -Fans bei der Weltmeisterschaft in Katar haben auch Anhänger in der Heimat beim Achtelfinalsieg gegen Südkorea an Pelé gedacht. Einige Zuschauer nutzten das offizielle WM-Fanfest an der Copacabana am Montag, um dem „König des Fußballs“ gute Wünsche zu schicken. Nachrichten wie „Força Pelé“, mit denen sie der Fußball-Legende Kraft wünschten, standen auf ihren Schildern.