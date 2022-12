Finanzmarktaufsicht: Tage der Entscheidung

In der österreichischen Finanzmarktaufsicht, kurz: FMA, stehen dieser Tage wesentliche Weichenstellungen an. Da der Vertrag des SPÖ-nahen Co-Vorstandes Helmut Ettl mit Februar ausläuft, soll in einem Hearing die Nachfolge geregelt werden. Ettl, 57, der auch über ein Rückkehrrecht in die Nationalbank verfügt, strebt zum dritten Mal eine Verlängerung an; als Signal an die Zukunft gilt der international anerkannte Finanzmarktexperte Josef Meichenitsch, 42, der einen guten Draht zu Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) unterhält und bei Bekanntgabe seiner Bewerbung damit geworben hatte, dass der heimische Finanzplatz und die FMA „neuen Drive“ benötigen würden, vor allem: mehr Sauberkeit und Transparenz.