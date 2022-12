„Volksbischof“ Stecher bewegt Tiroler bis heute

60.000 Euro an Spenden wurden heuer lukriert

Heute hält der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein die Erinnerung an den Geistlichen wach und trägt sein Erbe weiter. Dafür werden auch Hilfsprojekte initiiert und unterstützt. „Heuer haben Mitglieder, Gönner und Sponsoren dafür knapp 60.000 Euro gespendet“, zieht Obmann Peter Jungmann Bilanz. Gut die Hälfte kommt über die Aktion „Talenteförderung“ sozialen Einrichtungen zugute, die sich in Tirol um benachteiligte, beeinträchtigte oder behinderte Kinder und Jugendliche kümmern – ein Herzensprojekt von Bischof Stecher.