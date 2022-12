Putin fuhr im Mercedes über reparierte Krim-Brücke

Bei der Explosion an der Krim-Brücke waren im Oktober drei Menschen getötet worden. Dass ein derart wichtiges Bauwerk so weit entfernt von der Front getroffen werden konnte, war als Rückschlag für Moskau gewertet worden. Die von Putin 2018 eingeweihte Brücke dient vor allem zum Transport militärischer Ausrüstung für die in der Ukraine kämpfende russische Armee. Bis die Verbindung über die Straße von Kertsch in die russische Region Krasnodar völlig wiederhergestellt ist, könnte es fast noch ein Jahr dauern.