Portugal gegen Schweiz ab 20 Uhr LIVE

Nicht viele Nationalteams aus kleineren Ländern rufen ihr Potenzial so konstant wie die Schweiz ab. In ihrem dritten WM-Achtelfinale in Folge wollen die Eidgenossen heute den favorisierten Portugiesen als gemeinsam gewachsenes Team Paroli bieten und erstmals seit 1954 das Viertelfinale erreichen. Portugal war zuletzt 2006 in der Runde der letzten acht Mannschaften. Die Partie beginnt um 20 Uhr, wir berichten live (unten).