Fan-Wünsche erhört: Ronaldo nur auf der Bank!

Portugals Fußball-Nationaltrainer Fernando Santos verzichtet im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz zunächst auf seinen Superstar Cristiano Ronaldo. Der Kapitän sitzt in der Partie am Dienstag im Lusail Stadion auf der Bank. Der 37-Jährige steht damit erstmals seit 2008 und 31 Partien bei einem Großereignis mit Portugal nicht in der Startelf - damals ebenfalls gegen die Schweiz!