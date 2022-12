Lenker betrunken, Frau sprang aus fahrendem Auto

Lebensgefährlicher Zwischenfall nach einer Lokalrunde am frühen Morgen im burgenländischen Bezirk Oberwart: Junge Eltern aus Niederösterreich waren auf dem Heimweg, als die Frau bei knapp 50 km/h mitten in einer Ortschaft aus dem Auto sprang und auf der Straße aufschlug - schwerst verletzt! Der Mann am Steuer hatte mehr als 1,5 Promille im Blut.