Ärger wegen wild parkender Busse und Stau

Nicht nur Tagestouristen auch Busgruppen stürmten die Stadt. Pkw- und Bus-Parkplätze in der Altstadt und in Salzburg-Süd waren brechend voll, Verkehrschaos stand am Programm. Buslenker wussten sich oft nicht anders zu helfen als wild zu stoppen. Kritik kommt deshalb von der Bürgerliste und der KPÖ Plus, die ein funktionierendes Park-and-Ride-System fordern.