ORF ändert sein Programm in memoriam Karl Merkatz

In diesem letzten großen ORF-Gespräch, das anlässlich seines 90. Geburtstags geführt wurde, blickte Karl Merkatz auf seine ereignisreiche Karriere zurück und kommentierte teils seltene Archiv-Ausschnitte mit seinen unzähligen Rollen. Außerdem gab der Schauspieler heitere wie auch nachdenkliche Einblicke in sein privates und berufliches Leben. Auch am Donnerstag, dem 8. Dezember, sowie am Freitag, dem 9. Dezember, widmet sich ORF III in einer Sonderprogrammierung mit Dokus und Filmen Karl Merkatz.