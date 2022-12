„Spieler haben das Ziel, Geschichte zu schreiben“

Sportlich gesehen hatte es das Spiel durchaus in sich. Die über 41.000 Zuschauer in Doha bekamen eine äußerst intensive und höchst unterhaltsame Partie mit zwei Führungswechseln, elf gelben Karten und am Ende jubelnden Schweizern und bitterenttäuschten Serben zu sehen. Das Spiel war aber nicht nur sportlich, sondern auch wegen seiner Vorgeschichte brisant. Beim WM-Duell in Russland vor viereinhalb Jahren hatten die Schweizer Torschützen Granit Xhaka und Shaqiri mit ihrem Doppeladler-Jubel für einen Skandal gesorgt.