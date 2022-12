Ausschreitungen in Wien nach WM-Aus für Serbien

Die Niederlage der serbischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz (2:3) bei der Fußball-WM in Katar hat am Freitagabend in Wien-Ottakring bei etlichen serbisch-stämmigen Fußball-Fans die Sicherungen durchbrennen lassen. Es kam zu Ausschreitungen, sogar Flaschen flogen auf die Einsatzkräfte.