Notstand auch bei der Kinderversorgung

Eigenes Kinderministerium?

Vorreiter aus Australien oder Kanada machen es vor. Es bräuchte ein eigenes Kinderministerium, mehr Geld für die Versorgung und Investitionen in nachhaltige Lösungen. So müsse es die „psychische Gesundheit auf E-Card geben“, um lange Wartezeiten und hohe Kosten zu vermeiden. Auch an Schulen oder in sozialen Medien müssten psychosoziale Angebote ermöglicht werden, erklärt Hedwig Wölfl von der Kinderliga und betont die Bedeutung von Investitionen in die Kinder- und Jugendgesundheit.