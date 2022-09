Zu wenige Kinderärzte: Jetzt ist Lösung in Sicht

Land und ÖGK wollen Plätze in der Ausbildung finanzieren

Nun könnte eine Lösung gefunden sein. Eine, die über die Grenzen Tirols als Vorbild dienen könnte. Am Dienstag will die Landesregierung dazu einen Beschluss fassen. Dieser sieht vor, dass das Land gemeinsam mit der Gesundheitskasse ÖGK und regionalen Partnern wie Gemeindeverbänden Ausbildungsplätze finanziert. Konkret vorerst acht in den kommenden Jahren. Das Besondere daran: In der Ausbildung arbeiten die Mediziner nicht nur in der Klinik, sondern auch in regionalen Krankenhäusern und im niedergelassenen Bereich.