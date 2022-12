Skurriler Länder-Wirrwarr nach Fahrt ohne Vignette

Strafe kam Monate später

Vorerst blieb die Fahrt auch ohne Folgen. Wochen vergingen, bis Ende November ein Schreiben im Briefkasten der 57-Jährigen landete. Schon die Herkunft des Briefes machte sie stutzig. Dieser sei von Schweden abgeschickt worden, berichtet sie. In dem Kuvert fand sich ein Schreiben einer Inkasso-Firma, die ihren Sitz in London, Großbritannien, hat. Die Autofahrerin wurde auf ihren Verstoß hingewiesen und aufgefordert, eine Zahlung in der Höhe von 117 Euro zu leisten - auf ein deutsches Konto. Alternativ war auch eine ungarische Bankverbindung angeführt.