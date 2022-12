Quantenbiologie eröffnet neue Therapieansätze

Der Stoffwechsel in Säugetierzellen kann durch Resonanzen von Wasserstoffprotonen, erzeugt durch ein Magnetfeld in Kombination mit einer entsprechenden Radiowelle, gelenkt werden. Dieses Ergebnis kam für die Wissenschaftlerinnen vom Institut für Zoologie der Universität Innsbruck so überraschend, dass sie kurzerhand ihre Publikation umschreiben mussten. „Uns war zunächst gar nicht klar, dass wir uns mit unserer Arbeit im Bereich der Quantenbiologie bewegen“, erklärt Margit Egg, Leiterin der Studie.