Saisonkarten sind trotz Teuerung gefragt

Die Skisaison nimmt in Salzburg immer mehr Fahrt auf: Morgen, Samstag, startet etwa Zauchensee mit einem Teilbetrieb am Gamskogel in den Winter. Die Nachfrage sei trotz der allgemeinen Teuerungen groß – der Saisonkartenverkauf laufe gut, sagt Geschäftsführerin Veronika Scheffer. „Wir haben fast die Vorverkaufszahlen aus dem Jahr 2019 erreicht. Es fehlen nur noch wenige Prozent“, berichtet die Seilbahnerin. Nachsatz: „Das stimmt uns optimistisch.“