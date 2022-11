Andi Herzog: Cristiano Ronaldo? „Das ist Ehrgeiz“

Es spricht für den unstillbaren Ehrgeiz von Ronaldo, dass er das erste Tor gegen Uruguay für sich haben will. Rekorde treiben ihn an. Er will unbedingt mit Portugals Legende Eusebio, der bei neun WM-Toren hält, gleichziehen. Noch hält „CR7“ bei acht Treffern. Aber ich bin mir sicher, dass er bei dieser WM noch treffen wird. Ich vergönne ihm jeden Erfolg, wünsche ihm, dass er mit Portugal weit kommt. Cristiano hat mit Lionel Messi die letzten 15 Jahre des Fußballs geprägt.