Ronaldo verkündet Überraschung am Times Square

Wenn Cristiano Ronaldo anruft, dann hebt man ab. So wurde dem portugiesischen Superstar ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt, als es am New Yorker Times Square klingelte. Zur Überraschung der tausenden Passanten, erschien der fünffache Weltfußballer auf den Fassaden, um eine Überraschung bekannt zugeben.