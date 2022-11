Ego-Anfall? Geste von Ronaldo sorgt für Aufsehen

Es war in der 54. Minute: Fernandes spielte eine weite Flanke in den Strafraum, Ronaldo sprintete heran, stieg hoch zum Ball - und dieser landete in den Maschen. Portugals Superstar jubelte über die Führung - und auch über sein nächstes, vermeintlich historisches Tor. Denn mit neun Treffern hätte Ronaldo auch Legende Eusebio als Portugals erfolgreichsten WM-Torschützen abgelöst. Allerdings freute sich „CR7“ diesmal etwas zu früh. Die FIFA hat ihm das 1:0 nach wenigen Minuten nämlich wieder abgezogen und auf das Konto von Fernandes gebucht.