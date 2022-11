Fivers besiegen Graz nach 1:9-Rückstand mit 34:32

Die Fivers Margareten haben am Dienstag in der Handball-Liga Austria (HLA) eine erneute Niederlage nach jener am Samstag im Derby gegen Westwien noch einmal abgewendet. Im Heimspiel der 12. Runde gegen HSG Graz waren die Wiener nach einem miserablen Start 1:9 zurückgelegen, bis zur Pause arbeiteten sie sich zumindest einigermaßen wieder heran und durften das Parkett am Ende als 34:32-Sieger verlassen.